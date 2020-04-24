Sağlık çalışanlarından 'Türkiye için satranç' kampanyasına destek

TSF Başkanı Gülkız Tulay’ın "Türkiye için varız, satranç için varız" sloganıyla başlattığı kampanyaya sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ve satranç branşına ilişkin görüşlerini paylaştıkları videolarla destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen pandemi nedeni ile birçok sağlık çalışanımız, canını dişine katarak çalışmaya devam ediyor. Ailelerini göremiyor, dinlenemiyor ve her gün inanılmaz bir azim ile can kurtarmaya çalışıyorlar.Toplum ve halk sağlığı için çalışırken, bizden istedikleri ise zorunda kalmadıkça evden çıkmamamız. Bizlerin sağlığı için kendi sağlıklarını düşünmeden hastanelerde koşturuyorlar. İşte bu nedenle siz sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığı asla ödenmez. Ne yaparsak yapalım bu mücadelenizin tam karşılığını veremeyiz size." ifadelerini kullandı.

İlhan Yetkin: "Her yaşta insanımıza satrancı bir spor olarak öneriyorum"

Kampanyaya katılan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlhan Yetkin, "Satranç her yaştaki insanımızın çocukluğundan erişkinliğine kadar yapabileceği bir spor. Diğer spor dallarında vücudumuz güçlenirken, beynimizi ve zekamızı parlatan en değerli spor ise satrançtır. Çocuklarımıza ve her yaşta insanımıza satrancı bir spor olarak öneriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Satrancın zihin gelişimini arttırdığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Bozkurt da "Ben de Türkiye ve satranç için varım. Satranç benim iki çocuğumla beraber oynamaktan çok zevk aldığım bir spor. Bu dijital çağda bile çocukların, erişkinlerin hatta herkesin ciddi anlamda zevk aldığı ve kendini geliştirdiği bir spor dalı. 23 Nisan, ulusal egemenlik, namusumuz ve onurumuz olan meclisimiz demek. Türkiye ise anavatanımız öz yurdumuz demek." şeklinde konuştu.

Her yaştaki insanın düşünme kabiliyetinin gelişiminde satrancın büyük katkısı olduğunu aktaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Nuray Bozkurt ise "23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, meclis, çocuk demektir. Atatürk’ün çocuklara verdiği önem demektir. En güzel bayramdır. Türkiye bizim biricik anayurdumuzdur. Türkiye için, satranç için hep birlikte olalım." sözleriyle kampanyaya destek verdi.

AA