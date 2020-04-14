Corona virüsünün en fazla etkilediği ülkelerin başından gelen İtalya'da sağlık çalışanları hiç durmadan mesailerine devam ediyor. Bu zor günlerde her saat görev başında olan sağlık çalışanlarına destek her kesimden yükselmeye devam ediyor.

Corona virüsünün en fazla etkilediği ülkelerin başından gelen İtalya'dan "Futbol sadece futbol değildir" sözüne özet geçen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir sağlık çalışanı giydiği tuluma Francesco Totti'nin adını yazdı.

Bu fotoğraf kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.