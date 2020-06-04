Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'çay bahçelerinde alınması gereken önlemler', 'dernek lokallerinde alınması gereken önlemler', 'yürüme alanlarında alınması gereken önlemler', 'Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kamplarda alınması gereken önlemler', 'Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı gençlik merkezlerinde alınması gereken önlemler', 'millet kıraathanelerinde alınması gereken önlemler', 'mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde alınması gereken önlemler', 'kreşlerde, gündüz bakımevlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında alınması gereken önlemler', 'müzelerde alınması gereken önlemler', 'ören yerlerinde alınması gereken önlemler', 'kaplıcalarda alınması gereken önlemler', 'hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde alınması gereken önlemler', 'giyim, süs eşyası pazarlarında alınması gereken önlemler', 'deniz kenarlarında ve plajlarda olta balıkçılığında alınması gereken önlemler' başlıkları eklendi.

ÇOCUK SAYISI 10'UN ÜZERİNDE OLMAYACAK

Buna göre, kreşlerde, gündüz bakımevlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında gruptaki çocuk sayısı sınıf, grup odası büyüklüğüne göre belirlenerek, çocuk sayısı 10'un üzerinde olmayacak. Kuruma her gün girişte, çıkışta ve gün içinde çocukların ateş ölçümü yapılacak. Çocuk ve aile bireylerinin Kovid-19 belirtileri olup olmadığı sorgulanacak. Çocukların ateş ölçüm sonuçları hazırlanan çizelge ile kayıt altına alınacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjonktivit, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olan, Kovid-19 vakası veya temaslısı olan çocuklar içeri alınmayacak. Tıbbi maske takılarak Kovid-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek. Okulun, kuruluşun giriş ve çıkışlarında çocukların el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği bulundurulacak. Yutma riski nedeniyle çocuklar el antiseptiği kullanırken mutlaka denetlenecek.

ÇOCUKLAR SINIFLARDA 1 METRE ARAYLA OTURACAK

Yine servislerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 'Kovid-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler' geçerli olacak. Sürücü, servis görevlileri, 2 yaş ve üzeri tüm öğrenciler serviste maskeli olacak. Serviste alkol bazlı el antiseptiği bulundurulacak. Çocukların sınıflarda, grup odalarında en az 1 metre arayla oturmaları sağlanacak. Konuşma, öksürme, hapşırma gibi durumlardan kaynaklanan bulaşmayı azaltmak için çocukların yüz yüze oturmasını engelleyerek, masalar aynı yöne bakacak şekilde düzenlenecek. Sınıflar, grup odaları mümkün olduğunca kapı, pencere açılarak temiz hava ile havalandırılacak. Klima ve vantilatör kullanılmayacak. Çocukların her saat en az 10 dakika temiz havaya çıkmaları sağlanacak, sınıflar/grup odaları mutlaka havalandırılacak. Havalar uygun olduğunda açık havada yapılan etkinlikler ve geçirilecek zaman daha da artırılacak. Uyku odalarında yataklar olabildiğince birbirinden uzak, en az 1 metre (mümkünse 2 metre) uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilecek. Bulaşmayı daha da azaltmak için çocuklar baş-ayak ucu şeklinde yatırılacak.

2 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA MASKE KULLANILMAYACAK

Rehbere göre, bebeklerde ve 2 yaş altı çocuklarda boğulma tehlikesi nedeniyle maske kullanılmayacak. Ancak aktiviteler sırasında maske takılamıyorsa en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanacak. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf, grup odaları içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmayacak. Kurumdayken Kovid-19 bulguları olan veya hasta olduğundan şüphelenilen bir çocuk saptandığında; çocuğun ve temaslılarının en kısa sürede izolasyonu sağlanacak. Bir izolasyon odası veya alanı oluşturularak, hasta çocuk o alanda kişisel koruyucu ekipman kullanan bir eğitici ile birlikte izole edilecek. Hasta çocuk okuldan, kuruluştan ayrıldıktan sonra izolasyon odası/alanı kurallara uygun şekilde temizlenmeli ve havalandırılacak. Test sonuçları ve tanısı mutlaka kurum tarafından takip edilecek.

MÜZELERE RANDEVU İLE GİDİLMELİ

Müzelerde giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına uyulmalı. Girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli. Müzeye gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmeli. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalı. Müzelere maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmeli. Müzelerde genel olarak 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli. Ziyaretçilerin su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmemeli. Müze ziyaretçileri mümkün olduğu kadar randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalı. Ziyaretçilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

HAMAM, SAUNA, KAPALI HAVUZ VE JAKUZİLERDE ALINACAK ÖNLEMLER

Rehbere göre, hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerdeki ortak kullanım alanları sıklıkla temizlenecek. Yine buralarda hizmet verme sırasında en az 1 metre olan sosyal mesafeye uyulacak. Cankurtaranların bulundurması gereken kişisel koruyucu ekipman; mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven, yüz koruyucu, canlandırma işlemi için gerekenler; suni solunum maskesi, balon ventilasyon, cankurtaranlar canlandırma ve ilkyardım gibi Kovid-19 açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışacak. Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve peştemal getirmesi, kullanması teşvik edilecek. Hamam tası, kese, lif, sünger gibi müşteri tarafından kullanılacak malzemeler müşteriye özel olacak ve başka müşteride kullanılmayacak.

DHA