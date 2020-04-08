Son dakika haberine göre; Türkiye genelinde yaklaşaık bir milyon vatandaşın başvuruda bulunduğu Sağılık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonuçları belli oldu. 14 bin sürekli işçi alımında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Binlerce kişinin çalışma fırsatı yakalayacağı personel alımlarında sonuçlar İŞKUR üzerinden sorgulanabilecek. T.C kimlik no ile personel alımı sonuçları öğrenilebilecek. İşte 2020 Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı başvuru sonuçları sorgulama sayfası...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

4 farklı meslek kolundan toplam 14 bin sürekli işçi alımı yapan Sağlık Bakanlığı, İŞKUR ve Türkiye Noterler Birliği'nin katkılarıyla kura çekilişinin ilk etap tamamlandı. Toplam 14 bin kişinin istihdam edileceği Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için kura sonuçları, saat 20.00 itibariyle online sistem üzerinden sorgulanabileceği açıklandı. Kimlik bilgileri ile kolayca sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek olan adaylar, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek personeli ve aşçı branşlarında yapılacak olan atamalarda yerleşip yerleşemediğini öğrenebilecek.

İŞKUR sürekli işçi kura sonuçları, bugün 26 il ve bakanlık merkez teşkilatı için gerçekleşti. Kura sonuçları her iki günde de saat 20.00’da bakanlığın açıkladığı internet adresinden öğrenilebilecek. İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURU YAPTI!

T.C. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir.

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.