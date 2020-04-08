Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 14 bin kura kişilik personel alımı yapacak olan kurumun yetkilileri ve İŞKUR tarafından gerçekleşecek. Temizlik görevlisi, klinik destek personeli ve güvenlik görevlisi kadroları için çekilecek olan kuralar, noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, İŞKUR kura sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından ne zaman açıklanacak? İşte, pek çok vatandaşın yakından takip ettiği Sağlık Bakanlığı kura sonuçları hakkında detaylı bilgiler... Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 kura sonuçları için artık geri sayıma girildi. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu kura çekilişi için gözler İŞKUR'un yapacağı kura çekilişine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu hakkında bazı bilgiler

İŞKUR işçi alımı saat kaçta açıklanacak?

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI DUYURU YAPTI!

T.C. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.000 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir.

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.