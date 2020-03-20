Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Corona virüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabilir" denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Herkes kendi olağanüstü halini oluştursun

Klinik bulgu varsa test yapılacak. Siz normalde testi yaptırdınız hiçbir bulgunuz yok. Negatif çıktı ama sonradan pozitif çıkanlar da var. Diyelim ilk aşamada büyük oranda negatif çıktı. 'Bende yok' diye rahat davranacaksınız. Bu test yanlışa sevk edebilir.

Üç gün sonra testi tekrarlamak gerektiği söyleniyor. Üç gün sonra çıkabilir. Bu arada siz negatif diye her tarafa gittiniz. O da ayrı bir risk oluşturabilir. O nedenle herkesin baştan kendisini izole etmesi lazım. Hastalık bulgusu olmasa da. 'Olağanüstü hal' deniyor. Ben diyorum ki, herkes kendi olağanüstü halini oluştursun. Bunun önünde hiçbir engel yok.