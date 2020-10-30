Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve himayelerinde düzenledikleri Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın bu yılki etkinliğinin gündüz bölümünde üye ülkelerin sağlık bakanları ve bilim insanlarıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'nin katılımıyla Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Koronavirüs pandemisi" özel gündemiyle 10 Nisan 2020'de toplanan Devlet Başkanları Zirvesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, konsey üyesi ülkelerin sağlık bakanları olarak 28 Nisan 2020'de video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsatan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanları toplantısında ülkemizin teklifi olarak; başta koronavirüs salgını ile mücadele olmak üzere, sağlığın tüm alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı, ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlar gibi pandemi ile mücadelede büyük önem arz eden ihtiyaçlar, sağlık turizmi, hastane işletmeciliği gibi konularda birlikte hareket edilmesi için ortak bir tedarik zinciri grubu oluşturulması, geçtiğimiz yıl Özbekistan'da birincisini gerçekleştirdiğimiz Türk Konseyi Sağlık İş Forumu'nun her yıl bir başka üye ülkenin ev sahipliğinde düzenlenmesi konularını gündeme getirmiştik. Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantıları, kurul başkanlığına seçilen Bakan Yardımcımın başkanlığında her ay düzenli olarak gerçekleştirilmekte, kardeş bilim insanlarımızla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulmaktadır."

Bakan Koca, ayrıca bu kapsamda konsey üyesi ülkelerin aşı alanında faaliyet gösteren bilim insanlarını bir araya getirerek, "Laboratuvardan Aşıya" temalı aşı çalıştayını ağustosta İzmir'de Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türk Konseyi Ortak Tedarik Zinciri Toplantısı'nı da ağustosta yaptıklarını anımsatan Koca, "Amacımız, pandeminin ekonomik etkilerini azaltmak ve bu alanda var olan ihtiyaçlarımızı konsey üyesi ülkeler aracılığı ile temin etmektir. Sağlık İş Forumu Toplantılarımızı video konferans yolu ile gerçekleştirmek isteğimizi misafirlerimiz ile paylaştık ve olumlu cevaplar aldık. Pandemi sonrasında sizlerin destek ve teveccühü ile yüz yüze etkinlikler gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.