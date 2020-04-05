Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürlerine ile video konferans ile görüştü

Bakan Koca, yaptığı konuşmada, "(Kovid-19) Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz." dedi.

"Yoğun bakım yataklarımızı reel kullanmaya dikkat edelim"

Sağlık çalışanlarının koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmaması gerektiğini belirten Koca, "Yoğun bakım yataklarımızı reel kullanmaya, riskli hastayı yoğun bakımda takip etmeye gayret edelim." ifadelerini kulladı.



