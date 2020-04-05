Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Corona Virüs açıklaması...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İl Sağlık Müdürleri ile video konferans ile görüştü. Koca, il sağlık müdürlerine seslenerek: "(Kovid-19) Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürlerine ile video konferans ile görüştü
Bakan Koca, yaptığı konuşmada, "(Kovid-19) Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz." dedi.
"Yoğun bakım yataklarımızı reel kullanmaya dikkat edelim"
Sağlık çalışanlarının koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmaması gerektiğini belirten Koca, "Yoğun bakım yataklarımızı reel kullanmaya, riskli hastayı yoğun bakımda takip etmeye gayret edelim." ifadelerini kulladı.