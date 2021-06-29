Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, spor müsabakalarının tedbirli şekilde seyircili oynanabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, spor camiasının merakla beklediği seyirci konusunda da önemli açıklama yaptı. 1 Temmuz itibarıyla bütün kısıtlamaları kaldırmaktan yana olduklarını dile getiren Bakan Koca, spor müsabakalarındaki seyirci durumu ile ilgili, "Spor müsabakaları da sayıları belirleyerek tedbirleri alarak seyirciyle oynanacak" dedi.





Türkiye'deki delta varyantı vaka sayısında da artış görülüyor. Bakan Koca, İstanbul ağırlıklı 26 ilde görülen varyant kaynaklı vaka sayısının 224'e çıktığını duyurarak, "16 ilde görülen delta varyantı, şu an 26 ilde görüldü. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere 224 delta ve bunun 134'ü İstanbul'da" dedi.

Gece 24.00'ten sonraki müzik yasağı getiren düzenlemeye ilişkin de "Biz bütün kısıtlamaların kalkmasından yanayız, bu da kalkacak" bilgisini verdi.

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