Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Corona virüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı
Sağlık Bakanı Koca, Çin'den Corona virüs için getirileren ilaçların ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını, söz konusu ilaçların yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Corona virüs için getirilerek Ankara’ya ulaşan ilaçların, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını açıkladı.
Bakan Koca, "Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." dedi. Bakan Koca ayrıca Corona virüse karşı aşı geliştirilmesi için çalışma başlatıldığını da belirtti.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1242444991995273216