Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Corona virüs için getirilerek Ankara’ya ulaşan ilaçların, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldığını açıkladı.

Bakan Koca, "Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak." dedi. Bakan Koca ayrıca Corona virüse karşı aşı geliştirilmesi için çalışma başlatıldığını da belirtti.











