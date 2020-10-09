Sağanak yağmur Fenerbahçeli futbolcuları durduramadı!
Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. İdman sırasında Samandıra’da sağanak yağmur yağsa da bu durum futbolcuları durdurmadı
Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. İdman sırasında Samandıra’da sağanak yağmur yağsa da bu durum futbolcuları durdurmadı. Sarı-Lacivertli yıldızlar, Erol Bulut’un gözüne girebilmek adına çift kale maçta kıran kırana bir mücadele sergiledi.
Futbolcularının hırsı başarılı teknik adamı fazlasıyla memnun etti.