Sağanak yağmur Fenerbahçeli futbolcuları durduramadı!

Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına dün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. İdman sırasında Samandıra’da sağanak yağmur yağsa da bu durum futbolcuları durdurmadı. Sarı-Lacivertli yıldızlar, Erol Bulut’un gözüne girebilmek adına çift kale maçta kıran kırana bir mücadele sergiledi.

Futbolcularının hırsı başarılı teknik adamı fazlasıyla memnun etti.