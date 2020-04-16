Sağ yumurtalık kisti belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Yumurtalık kistinin vücuda yansıttığı bazı belirtileri mevcuttur. Bu belirtilerin neler olduğunu bilerek, doktorunuza görünebilirsiniz. Yumurtalık kistlerinin neden oluştukları net olarak belirlenememiştir. Bu kistler zararsız olabileceği gibi ciddi derecelerde hayati tehlikeye de sebep olabilmektedirler. Zararlı olup olmadığı pek anlaşılamadığından yumurtalık kistinin yansıtmış olduğu belirtileri gözlenirse kesinlikle bir hekime görünmekte fayda vardır.

Yumurtalık nedir?

Yumurtalık, kadınlarda olan üreme sisteminin bir parçasıdır. Yumurtalıkların görevi, üreme hücresi olarak bilinen yumurtaların üretimini sağlamaktır. Fakat tam olarak nedeni bilinmeyen durumlardan ötürü üretilmiş olan yumurtalar ya da üretim işlemi gerçekleşirken oluşturulan enzimler ve diğer üretim maddeleri kiste dönüşebilmektedir. Kistler genel olarak içleri su dolu olan yapılardır ve muayene sırasında ultrasonla görüntülenebilmektedir.

Bazı kistler vücut içerisinde herhangi bir anormal duruma sebep olmadığından dolayı zararsız sayılırken bazı kistler de zehirleyici bir etkiye sahiptir. Zehirleyici olan kistler ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Kistler iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir.

1. İyi Huylu Kistler

İyi huylu kistler sol ya da sağ yumurtalıkların üzerinde oluşan, genellikle beş santimetreden küçük olan kistlerdir. Zehirleyici bir etkileri yoktur. Bu sebeple kansere de neden olmadıklarından dolayı iyi huylu kistler denmektedir. Bu kistlerin diğer adı da selimdir. İyi huylu kistlerin de vermiş oldukları rahatsızlıklar vardır. Bu durumlar, hormonal olan rahatsızlıklardır ya da iç içe oluşan kistlerin vermiş oldukları ağrı semptomlarıdır. İyi huylu kistler şunlardır:

- Çikolata Kisti: Bu tipte olan kistlerin içerisinde oldukça koyu renge sahip, erimiş olan çikolataya benzeyen bir sıvı içerdiklerinden dolayı bu isim verilmiştir. Bu kist, kadınlarda genellikle regl dönemlerinde çok sancı çekmelerini ya da cinsel ilişki sırasında ciddi derecede ağrı çekmelerine neden olabilmektedir.

- Dermoid Kist: Üreme hücreleri olan yumurtaların üretilmesi esnasında oluşan tersliklerden dolayı meydana gelirler. Bu kistlerin içlerinde tırnak ve saç kökü gibi cilt dokusu bulunabilmektedir. Bu sebeple zaman zaman ciddi ağrılara sebep olabilmektedir.

- Polikistik Over: Yumurtalıklar içerisinde üretilen üreme hücreleri yani yumurtalar çeşitli nedenlerle vücuttan atılamaması ile oluşan, çeşitli büyüklüklerde çok sayıda olan kistlerdir. Bu kistler ileri düzeyde hormonal bozukluğa ve regl düzensizliğine sebep olabileceği gibi vücudun genelini de etkileyebilmektedir.

2. kötü huylu kistler

Habis adı verilen, yani kötü huylu olan kistler genellikle lipid tabakalarının üstlerinde oluşan ve anlaşılması uzun süre alan kistlerdir. Bu kistlerin kansere dönüşme olasılığı oldukça yüksektir. Bu sebeple erken teşhis tedavi süreci için oldukça önemlidir. Oluşan kist kötü huyluysa hiç bir müdahale olmadan kaybolmazlar ve daha çok büyüyüp patlamaları sonucunda zehirleyici bir etkiye, yumurtalıklar oluşabilecek yırtıklara ve bu durumlardan gerçekleşebilecek iç kanamalara neden olabilmektedir.

Yumurtalık kisti belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

- Mide bulantıları

- Karında şişlik veya ağrı

- Regl düzensizliği

- Cinsel birliktelikte oluşan ağrılar

- Sindirim sistemi bozuklukları

- Tüylenmede artış

- Kasıklarda ağrılar

- Vajinal akıntının kötü kokması veya renginde değişiklikler

- Vajinadan kan gelmesi

- Sık idrara çıkma

- Kilo artışı ya da kilo kaybı

- Dıştan hissedilebilen, el ile hissedilebilen beze şeklinde yumrular

- Göğüslerde hassaslık

- Gebe kalmada sorunlar

Yumurtalık kisti neden oluşur?

Nedenleri tam olarak bilinmemekle beraber bazı hormonal bozuklukların ve genetik faktörlerin kist oluşumunda etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bunlar:

- Adette düzensizlik

- Genetik yatkınlıklar

- Aşırı kilo artışı (obezite)

- Erken adet görmüş olmak (11 yaş öncesi)

- Tiroid bezinin fazla çalışması

- Hormonal bozukluklar