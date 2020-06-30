Sağ bekte büyük rekabet

Joao Pereira, Ankaragücü karşısında gördüğü sarı kartla Galatasaray maçı öncesinde cezalı duruma düştü. 35 yaşındaki futbolcunun yokluğunda İstanbul deplasmanında savunmanın sağında kimin oynayacağı merak konusu...20 yaşındaki Serkan Asan formayı zorlarken, Hüseyin Çimşir’in ‘sezonun maçı’ gözüyle baktığı derbide asıl mevkiisi stoper olan Hüseyin’i de bu bölgeyi sağlama almak adına görevlendirebileceği öğrenildi. Sakatlığını atlatan Kamil Ahmet’in de idman performansı yakından takip edilecek.