Sağ bek Tavernier 30 gole katkıda bulundu!

İskoç ekibi Rangers son yıllarda hem kendi liginde hem de de Avrupa'da dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor.

Rangers 3. Lig'e düşürüldükten sonra İskoçya'yı Celtic hegemonyası esir almış ancak açık mavililer basamakları birer birer tırmanıp yeniden en üst lige yükselmişti. Avrupa'da rekabetçi bir takım haline gelen Rangers'ta bazı oyuncular dikkatlerin odağında. Bunların başında takım kaptanı James Tavernier geliyor.

BRAGA AĞLARINI 2 KEZ SALLADI

Tavernier, Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Braga'ya 45 dakikada attığı 2 golle dikkat çekti ancak hepsi bu değil... James Tavernier, Rangers'a transfer olduğunda takım henüz Championship'te mücadele ediyordu. Kulüpteki yedinci sezonunu geçiren İngiliz sağ bek ilk sezonunda takımıyla üst lige çıktı. 6 sezondur da İskoçya Premier Ligi'nde top koşturuyor.

NTV Spor'un haberine göre; Tavernier, bugüne kadar 7 sezonun 4'ünde 30 ve daha fazla gole doğrudan katkı sağladı.

Takımın hem penaltıcısı hem de frikikçisi konumundaki Tavernier gollerinin tamamını duran toplardan bulmuyor. Deneyimli futbolcu akan oyunda da takımına fazlasıyla skor katkısı sağlıyor. Bu sezon şu ana kadar çıktığı 48 resmi maçta 14 gol ve 16 asistlik performans sergileyen futbolcu şimdiden 30 gole direkt katkı sağladı.

Tavernier'in Rangers'a transfer olduğundan bu yana sezon başına yaptığı skor katkısı:

2015-16: 50 maç, 15 gol, 23 asist

2016-17: 44 maç, 2 gol, 7 asist

2017-18: 46 maç, 9 gol, 9 asist

2018-19: 57 maç, 17 gol, 20 asist

2019-20: 46 maç, 3 gol, 15 asist

2020-21: 46 maç, 19 gol, 16 asist

2021-22: 48 maç, 14 gol, 16 asist (Devam ediyor)