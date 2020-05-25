Safran Otu, genellikle tat verici ve renklendirici olarak kullanılıyor. Soğanlı bitkiler içerisinde bulunan Safran Otu, mor renginde çiçekler açıyor. Boyu 20-30 santime kadar ulaşabilen bitki, Türkiye'de daha çok Safranbolu'da yetişiyor. Yunanistan'da ilk olarak üretilmiş bitki, UNESCO Kültür Mirası içerisinde yer alıyor.

Safran otu nedir?

Safran Otu, 30 santime kadar uzayabilen, Süsengiller olarak bilinen bitkiler familyasında yer alıyor. Fiyatı oldukça yüksek olan bitkiyi yetiştirmek bir hayli uğraş gerektirebiliyor. Zararlı otlara karşı hassas yapıda olan Safran, insan sağlığı açısından çok sayıda faydaya sahiptir.

Sağlığın iyileştirilmesine yönelik kullanıldığı gibi yemeklerde tat vermesi için tercih edilebiliyor. Asya'ya özgü yemeklerin bir kısmında Safran Otuyla karşılaşmak mümkün olabiliyor. Safran Otu kullanım aşamasına gelmesi için toplanması gerekiyor. Toplanma aşmasında 75 bin çiçek, en faza yarım kilo kullanılabilir Safran oluyor.

Safran otunun faydaları nelerdir?

Dünyanın en pahalı bitkileri listesinde zirvelerde bulunan Safran Otu, özen gerektiren, uğraş verilmeden büyümeyen bitkidir. Doğada kendiliğinde sadece belli alanlarda yetişen bu bitkinin yüzlerce faydası bulunuyor. Bilimsel olarak üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Safran Otu, cinsel isteği arttırdığı gerekçesiyle yüzyıllarca alternatif tıpta kullanılmıştır. Günümüzde de halen alternatif tıbbın kullanım alanlarında olan Safran Otu, doğal bir cinsel performans arttırıcı görevi görüyor.

Kadınlarda hormonları düzenleyici etkileri bulunur. Safran Otu, hamilelik şansını arttırdığı gibi hamile kalma döneminin daha kolay geçilmesini sağlayabiliyor.

Beyindeki mutluluk hormonlarının artmasına yardımcı olur. Psikolojik sorunlarda ve depresyon durumlarında kullanılarak, rahatlama sağlayabilir.

Safran Otu tüketildiğinde konsantrasyon düzeyini arttırır. Motivasyon arttırıcı olan Safran, uyku kalitesini artıran maddeler içeriyor.

Safran Otu obezite riskini minimum düzeylere indirebilir. İştahı daha düzenli olmasına fayda sağlar. Çok yemek yemenin önüne geçer. Sindirimi daha kolay hale getirebilir.

Safran Otu Omega-3 yönünden zengindir. Vücutta kan dolaşımını hızlandırıcı etkileri bulunur. B6 vitamini yönünden çok zengindir.

Meydana gelen tümörlerin büyümesini ve vücutta daha fazla yayılmasını önleyici görevi görür.

Kötü kolesterol ve tansiyonu düşürücü özelliklere sahiptir.

Potasyum, magnezyum ve kalsiyum yönünden zengin olan bu bitki, yaşam kalitesini önemli ölçülerde yükseltebilir. Vücudun genelinde zindelik oluşturur. Aynı zamanda rahatlama sağlayan etkisi vardır.

Safran otu ne işe yarar?

Safran Otunun ne işe yaradığı hususu merak edilen konular arasında bulunuyor. Bitkinin vücut üzerinde etkileri, ne gibi yararlar sağladığı merak edilenler arasındadır.

Safran hücrelerin mutasyona uğramasını önler

Hücrelerin dış etkilerden dolayı mutasyona uğraması demek sağlık açısından özellikle tehlikelidir. Kanserli hücrelerin var olması durumunda, diğer hücreler mutasyona uğrayarak kanserli hale gelir. Aynı şekilde vücuda giren virüs, hücrelerin mutasyona uğratarak yayılma imkanı bulur. Safran Otu, hücrelerin Mutasyona uğramasını önleyerek, antikor geliştirmeye olanak tanır.

Kilo verdirir

Safran Otunun işe yaradığı bir diğer konu kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Özellikle diyet yapmak isteyenler bitkiyi tüketerek, yeme alışkanlığından biraz olsun uzaklaşabilirler.

Safran otu ne için kullanılır?

Safran Otunun kullanım amaçları da oldukça önemlidir. Bitkinin ne yönde kullanıldığı, nelere fayda sağlaması için tüketildiği mutlaka bilinmelidir. Bilinçli kullanılmadığı müddetçe yarar görmek bir hayli zorlaşacaktır.

Stresi azaltmak için kullanılır

Safran, özellikle kişisel duygu bunalımlarından kaynaklı olan stresin azalmasında değerli bitkiler gurubundadır. Stresi gözle görülür biçimde azaltıcı yapıya sahiptir.

Karaciğer yağlanmasını önlemek için kullanılabilir

Karaciğerin yağlanması, birçok hastalığın beraberinde gelişmesine anlamına geliyor. Bu yüzden bu organımızın sağlığını korumak oldukça önemlidir. Safran Otu karaciğer yağlanmasının önüne geçebilecek bitkiler arasında bulunuyor.

Safran otu nasıl tüketilir?

Safran Otu pahalı bir bitkidir. Bu nedenle çok tüketimi mali açıdan zarar verir. Ancak ondan önemlisi fazla tüketimi zehirleyici etki yaratabilir. Safran Otu tüketirken uzmanları bilgilendirmek gerekir. Yemeklerde bir tutamdan daha fazla kullanılmamalıdır. Çayı yapılacaksa, suyun kaynatılması, safranın da az ölçülerde eklenip demlenmesini beklemek gerekecektir. Tüketiminde çok dikkatli olunmalıdır.



