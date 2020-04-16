Safra kesesi iltihabı belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Safra kesesi iltihabının en tipik belirtisi karın ağrısıdır. Karnın üst bölümünde hissedilen ağrı, sağ omuza, sağ kürek kemiğinin ucuna veya bele kadar yayılabilmektedir.

Safra kesesi iltihabı belirtileri nelerdir?

Safra kesesi iltihabı belirtileri, genellikle çok yağlı yemek yedikten sonra ortaya çıkmaktadır. Hastada mide bulantısına yol açar. Hastaların % 60 - % 80'inde kusma veya bulantı, iştahsızlık görülmektedir. Bunlara ilaveten ateş ve deride sarılık da görülebilir. Bu belirtiler 4-7 gün boyunca sürebileceği gibi haftalarca da sürebilmektedir. Nabızda yükselme, dışkıda balçık rengi, karında gaz hissi diğer bulgular arasındadır.

Safra kesesi iltihabı nasıl anlaşılır?

Hastalarda, karnın sağ üst kısmına vuran ani, şiddetli ve çabuk gelişen ağrılar oluşur. Bu ağrılar, sırta hatta sağ omuzun ucuna kadar yayılabilmektedir. Hastalar, safra kesesi iltihabı rahatsızlığında ateşlenirler. Ateşleri yükselir. Ateş yükselmesi akabinde bulantı ve kusma şikayetleri başlamaktadır.

Safra kesesi iltihabı neden olur?

1- Tümörler: Safra kanalını tıkayacak, sıkıştıracak şekilde büyüyen tümörler safra kesesi iltihabına neden olabilmektedirler.

2- Yaralanmalar: Herhangi bir yaralanma, darbe ve travma sonrası safra kesesi bükülür. Safra kanalı tıkanarak safra kesesi iltihabına sebep olurlar.

3- Enfeksiyon: Safra kesesi, kanla yeterince beslenmezse safra kesesi iltihabı meydana gelir. Aynı zamanda şişmanlık, diyabet, gebelik, stres ve ani kilo kayıpları sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca safra kesesi iltihabı nedenleri arasında; kan damarı sorunları, bağırsak hastalıkları, karaciğer hastalıkları, mide rahatsızlıkları, böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları, kadınlarda aybaşı halleri, isteri, yorgunluk, iştahsızlık sayılabilir.

Safra kesesi iltihabı tedavisi

1- Geçici Oruç: Safra kesesi iltihabı sebebi ile oluşan safra kesesi üzerindeki stresi azaltmak için bir süre yemek yeme veya içecek içme yasaklanabilmektedir. Bu yemek yememe ve içecek içmeme durumu geçici oruç olarak isimlendirilmektedir.

2- Serum: Damar yolu ile hastaya sıvı verilmektedir. Hastanın sıvı kaybı yaşaması, önlenmeye çalışılır.

3- Antibiyotik: Safra kesesi iltihabında antibiyotik tedavisi uygulanabilmektedir. İlaç tedavisi sadece safra kesesi iltihabının belirtilerini dindirmektedir. Tedavi sırasında hastalara sıvı, antibiyotik ve ağrı kesici verilir. Ne yazık ki tıbben safra kesesi iltihabını tekrarlamayacak şekilde tedavi edecek bir ilaç tedavisi henüz geliştirilememiştir. Bu konudaki çalışmalar sürmektedir.

4- Safra Taşının Alınması: Safra kanallarını ya da kistik kanalı tıkayan taşları çıkarmak için endoskopik, retrograd kolanjiopankreatografi uygulanabilmektedir. Cerrahi operasyonla safra kanalında oluşan taşlar alınabilmektedir. Yalnız operasyondan kısa bir süre sonra tekrar taş oluşumu başlayabilir. Ani gelişen safra kesesi iltihabının ağrısı bir süre sonra kendi kendine geçebilir. Ancak hastada hiçbir iltihap belirtisi görülmese ve safra kesesi taşlarına rastlansa bile en çok uygulanan tedavi yöntemi kolesistektomidir.

Safra kesesi iltihabı sonucu sepsis (kan zehirlenmesi) yaşayan hastaların ise gecikmeden yoğun bakıma alınmalıdır.

Safra kesesi iltihabında ne iyi gelir?

Elma sirkesinden bir kaşık alarak içilecek bir meyve suyuna ilave edilmesi, sancı ağrı gibi şikayetlere iyi gelmektedir. Limon ve karbonat alkali bir sıvı olan safrayı sağlıklı hale getirmekte destekleyici olmaktadır. Bunun için bir adet limon, bir bardağa sıkılır. İçerisine bir tutam karbonat ilave edilir. Şiddetli ağrılar için, günde iki defa; hafif ağrılar için ise günde bir bardak içilmesi önerilmektedir.

Safra kesesi iltihabı ameliyatı ne zaman yapılmalıdır?

Kolesistit, sık sık tekrar ederse bu riskli bir o kadar da sıkıntılı durumla karşılaşmamak için acil ameliyat olmak gerekebilir. Açık cerrahi veya laparoskopik cerrahi yöntemi ile safra kesesi ameliyatı yapılmaktadır. Bu ameliyat hasta için son derece faydalı sonuçlar doğurmakta ve sağlık bakımından büyük avantajlar sağlamaktadır.