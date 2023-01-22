2023'ün ISSF Plak Atışları Dünya Kupası serisinin ilk etabı Fas'ın başkenti Rabat ev sahipliğinde 11 Ocak'ta başladı. Dünya Kupası'nda Türkiye'nin kadınlar trap kategorisindeki ilk madalyasını milli atıcı Safiye Sarıtürk Temizdemir kazandı.

1995 doğumlu milli sporcu Safiye Sarıtürk Temizdemir madalya etabında 4 sporcu arasında 26 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Altın madalyayı ise 29 puanla İspanyol Mar Molne Magrina elde etti. Safiye Sarıtürk Temizdemir finale gelene kadar; 8 sporcunun tur atlayacağı elemelerde 115 puanla 2. sırada yer aldı. 4'er sporcunun yer aladığı 2 sıralama maçında 22 puanla ilk 2'ye girerek finale yükseldi.