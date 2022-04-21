MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Spor Yasası ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Sancaklı, Spor Yasasına karşı olanlara verdiği cevaplarla gündemi sarstı. Ayrıca Saffet Sancaklı, kendisine yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulunurken, Radyo Gol'de konuya açıklık getirdi.

İşte Sancaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim TBMM olarak yapmak istediğimiz Türk sporunun düşmüş olduğu bu çukura ve sorunlarına yönelik kökten çözüme kavuşturacak bir yasa yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig, 3. Lig olmak üzere profesyonel 128 kulüp var, 65 tane federasyon var, binlerce amatör spor kulübü var. Bu sporun içine bazı insanlar geliyor, sporu kendi menfaatleri için kullanıyor. Futbol üzerinden temizlenmeye çalışıyorlar. Bu yasayla bu adamların hepsi buradan gidecektir. Bazı yönetici arkadaşlar diyor ki 'Bu yasayı çıkartısanız yönetecek kimseyi bulamazsınız.' Halbuki bu yasa öyle bir yasa değil. Bu yasa Türk sporunun önünü açacak ve şu andaki düzeni kıracak bir yasa."









Ali Koç açıklaması

"Ben de bu konuda hakkında dedim ki... Eğer altyapı ile uğraşmayan oyuncu yetiştirmenin kimse orada yöneticilik yapamayacak. Başkanlık yapamayacak. Çünkü beceremeyecek. Bu arkadaşlara buradan söyleyeyim diyorlar ki siz bu yasayı çıkarırsanız eğer yönetecek adam bulamazsınız. Başkan ve yönetici bak bu Türk milletine saygısızlık yapmayın. Buradan hepinize söylüyorum, Türkiye'de 500 tane 1000 tane şerefli adamı yok. Bir siz mi şereflisiniz?"

"Şimdi Ali Koç tahmin ediyorum benim dediklerimi televizyondan izlemedi. Benim söylediklerimi yanlış anladı diye tahmin ediyorum. Ben onun söylediklerini kast ederek söylemedim. Ben böyle polemiklerin içerisinde de olmam. Ben bu sözleri futbolu kirletmeye çalışan ve futboldan nemalanmaya çalışan insanlara söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde kim Ali Koç oraya para kazanmaya geldi derse ona gülerler. Ben Ali Koç'un söylediği şekilde bir imada bulunmadım demem de. Belki de Ali Koç Türk futbol tarihinde cebinden en fazla parayı veren adamdır."

Yeni yasada neler olacak?

"Bırakın Avrupa Kupalarında derece almayı, men cezası aldı, ceza var, transfer yasağı aldı. Tekrar belirtiyorum, ben yabancı oyuncuya karşı değilim. Ben Türk futbolcusunun çok yetenekli olduğunu, bırakın Türkiye Ligi'ne oyuncu yetiştirmeyi Avrupa'ya oyuncu yetiştiririz. Alakasız, yoldan bulduğunuz adamları getirirseniz bu duruma düşersiniz. Kriter koyacağız. İngiltere, kurallar koymuş ve kötü oyuncu alma şansı yok. Bizde kimi yakalarsan al gel var."

''Menajerler oyunculara bir kontrat imzalıyor, ömür boyu esir tutuyorlar. Yani kontratı yaptırmış, ömür boyu peşini bırakmıyor. 2 yıla düşürdük bu kontratları ve 2 yıl sonra memnunsa oyuncu ile menajer karşılıklı devam edecekler. Fakat buradaki ana şey ise, oyuncuyla kulübün yaptığı kontratlar bakanlığa gidecek artık denetim için. Yani ikinci bir kontrat yapılmasın diye bakanlığa giden kontrat aynı federasyona gidecek ve tek bir kontrat bilinecek. Film çevirdin, ikinci bir kontrat yaptınız işte o zaman yandınız. Ne diyor yasamız, menajerin menajerlik faaliyeti ömür boyu bitiyor. Bu risklerin hiçbir menajer girmeyecek bir tane kontrat için.''









"Eğer bizim koyduğumuz sözleşme detayını aşıp bir futbolcu bunu imzalarsa 2 tane ayrı kontrat oluyor ve cezası 3 aydan 3 aydan 1 yıla kadar men oluyor. Hiçbir futbolcuda böyle bir topa girmez. 1 yıl zaten oynamayan oyuncuya geçmiş olsun. Yaşı kaç olursa olsun. Başkan ve yöneticilerde 2 yıldan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti alacak. Zaten o sorumluluk için de kişisel sorumluluk içinde hapis cezası da var. 1 yıldan 3 yıla kadar onun bile hesabını yaptım. Şimdi tabii ne olacak bu menajerlerle kontrol altına alınınca çok önemli bir şey daha yapıyoruz. Bu yasada kulüpler bütün paralarını alma verme, paralarını ödeme, giriş çıkış paralarını, bankalar ve finans kuruluşları üzerinden yapacaklar. İkinci kontratı yapamıyor. Paraları bankalar üzerinden çeviriyor. Bütün paraları bankadan girip çıkıyor. 7000 tl'nin üstündeki paralar. Kişisel sorumluluk var. Temiz eller operasyonu başladı. Göreceksiniz. Dökülmelere yakında bol bol başlar ve bu yasa çıkar çıkmaz. Bu bahsettiğimiz arkadaşlar bu spor dünyasından kaçarlar zaten. Ben 2 sene önce burada bir konuşma da yaptım, dinledim ne konuşmuşum diye 2 sene önce buradan diyorum. Şu kürsüden bu arkadaşlara... Buradan kaçıp gideceksiniz dedim ya işte o gün geldi onun için bu yasa. Türk sporunun önünü açacak ve bizi böyle bir yola sokacak. Bu yasa yarın çıkacak her şey 4 dörtlük olacak olmayacak. Bizim önümüzde uzun yıllar var. Bu yasayı destekleyici bazı şeyler de yapmamız gerekecek ama önemli olan bu ana olan yasayı çıkartıp bütün herkesi bir disipline sokup ondan sonra devam etmek. Bazı arkadaşlar habere şey yayınlıyorlar. Deklerasyonu yayınlıyorlar. Hiçbir tanesi de beni aramıyor, haberiniz olsun. Kimse aramıyor beni ben 5 yıldır anlatıyorum.''

3 Büyükler detayı

''2016 yılında bu yasanın çıkması gerektiğini söyledik. Ben milletvekili olmadan önce bu yasa çok kez buraya gelmiş ama bir türlü yasallaşmamış. Türk sporunu ve Türk futbolunu yöneten kişiler kimler? Spor'un içinde olmayanlar yönetmeye geliyor. Yöneticilik yapan herkese lafımız değil. Futbol popüler diye oradan konuşuyorum. Keşke bu yasa daha önce çıksaydı. Kulüplerimizin büyük çoğunluğu, 5 takım hariç borç batağına saplanmış durumda! 31 Mayıs 2021 yılında olan rakamları söylüyorum. Galatasaray , Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 17 milyar TL... Geçen sene bu zamanlarda bu kadardı. Sonradan kur farkı ve transfer dönemi araya girmiş. 1 Aralık 2021 yılı tarihi yani 5 ay önce 4 kulübün borcu 26 milyar TL olmuş...''

Yayın geliri açıklaması

"Yayın geliri 16-17 sezonunda 590 milyon dolar idi. Aradan 5 sene geçti yeni teklif verildi ve kesinleşmiş bir olay yok.100-120 milyon dolar arasına denk gelecek teklif var. Futbolun kalitesi o kadar düştü. Federasyonda olan kavgayı görüyorsunuz. Bu kadar tesis yapıldı, stad yapıldı, para var... Yasa da 60'a yakın madde var. Kulüp başkanları ve yöneticiler bulundukları dönemde fazla olan borçtan sorumlular... Bir kulübe 100 lira bütçesi var diyelim. %10 borçlanma hakkı var. 110 lira ile kulübü yönetecek. 120-170 lira yaparlarsa eğer o parayı cebinden verecek. Vermezse, mal varlığına el koyulacak ya da hapis cezası alacaklar. Canı sıkılıp menajerle birlik olup ceplerini dolduramayacaklar. Bu yasanın en önemli maddesi bu."

'Sporun içinden gelenler yönetecekler'

"Hep anlatıyoruz ya diyoruz ki bu sporu sporun dışındakiler yönetiyor. 64 tane Federasyonun 64'üne de şunu koyduk; 11 kişilik yönetim de en az o branşta milli olmuş, o branşta milli olmuş, 2 tane sporcu olacak. Bu arkadaşlar başarılı olur, tabi bu neyi getirecek ben araştırdım. Dünyada hiçbir ülkede bütün federasyonlarla böyle bir kanun yok. Türkiye'de bir ilk olacak bu yani dünyada spor konuşulduğu zaman göreceksiniz. Türkiye örnek gösterilecek. Sporun içinden gelen insanların spor yönetimlerinde olduğu ülke denecek. Bu ülke açısından da büyük prestiji olacak. Örnek olarak şunu söyleyeyim, rahmetli Naim Süleymanoğlu... Türkiye Halter Federasyonu AS Başkanı seçildi. Yanılmıyorsam 1.5 ay sonra dünya Halter Federasyonu seçimleri var. Fakat Naim Süleymanoğlu öyle bir halterci ki yüzyılın en iyisiydi. Bütün olimpiyat rekorları kıran bir Türk'tü. Dünya Halter Federasyonu Başkanı, Naim Süleymanoğlu'na mektup yazdı. 'Lütfen gelip Dünya Halter Federasyonu'nda da asbaşkanı olur musun'' diye davet ettiler ve rahmetli Naim Dünya Halter Federasyonu as Başkanlığı yaptı. Uzun yıllar şunu anlatmaya çalışıyorum, bu milli efsane sporcular gelip federasyonlarda görev yapınca göreceksiniz. Çoğu dünyanın o branştaki federasyonların da yönetim kuruluna girecekler. Yani Türk spor adamları dünyanın federasyonların da yöneticilik yapabilecekler. Onun için bunu da çok önemsiyorum."







