Saffet Elkatmış, altın madalya için çalışıyor

Bitlis’te 13 yıl önce başladığı atletizmde birçok başarıya imza atan Eren Üniversitesi son sınıf öğrencisi milli sporcu Saffet Elkatmış, 2019 Üniversite Yaz Oyunları’nda altına odaklandı.

19 Mayıs’taki yarı maratonda Türkiye şampiyonu olan Elkatmış kamplar dışında yüksek rakımlı yaylalarda ve kara yolunda organizasyona hazırlanıyor.

Sabah erkenden evden çıkarak yağmur, çamur, kar, kış demeden 5 ay boyunca seçmelere katılmak için antrenman yapan ve hedefine ulaşan Elkatmış, şunları söyledi: Yumurtatepe köyünde yaşıyorum. Oyunlar için yaklaşık bin 700 rakımda idman yapıyorum. Zorluk derecesi üst seviye olsa da çalışmalarımı sürdürüyorum. Umarım karşılığını alırım.