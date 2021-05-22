Saffet Akbaş: Üzgünüz! İstedik ama olmadı

TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay, deplasmanda oynadığı rövanşı da 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, Altay’ın iyi oynayarak kazandığını söyledi.

Akbaş, maçtan önce kazanmayı beklediklerini aktararak, "En azından yukarıya çıkmak için son bir maçı oynamak istiyorduk. O zaman başarmış olacaktık. Ama başaramadık. Altay’ı tebrik ederim. Daha iyi oynadılar. Gol yemediler. Pozisyonumuz da yok denecek kadar azdı. Mağlup olunca konuşmak zor. Üzgünüz. İstedik ama olmadı." şeklinde konuştu.