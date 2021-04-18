Saffet Akbaş: Güzel bir galibiyet aldık

Spor Toto 1.Lig’in 31. haftasında konuk ettiği Menemenspor’u 4-0 yenen İstanbulspor’un teknik sorumlusu Saffet Akbaş, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Akbaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk 15 dakika iki takım da temkinli oynadı. Akabinde çok güzel bir gol bulduk. İkinci yarı daha baskılı, daha coşkulu oynadık. Gollerin hepsi birbirinden güzel. Ayırt edilmesi imkansız." şeklinde konuştu.

Menemenspor’u tebrik eden Akbaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim açımızdan güzel bir galibiyet oldu. Uzun zamandır böyle farklı galibiyet almamıştık. Kazandığımız için bana belki böyle geliyor ama güzel bir maç olduğunu düşünüyorum."



