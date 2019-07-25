Safet Hadzic: Malatyaspor’u elemek için hatasız maç oynamak gerekiyor

UEFA Avrupa Lig'i 2'nci Ön eleme Turu birinci maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Safet Hadzic de rakiplerinin çok iyi oyunculara sahip olduklarını ve bunu bildiklerini söyledi.

Kendilerinin bir pas oyunlarının olduğunu, karşılaşmada da bunu uyguladıklarını aktaran Hadzic, "Hak ettiğimiz bir skoru aldığımızı düşünüyorum. Hatta biraz daha kale dibinde becerikli olabilseydik maçı alabilirdik." diye konuştu.

Hadzic, rövanşta kendi seyircilerinin stadı doldurmasını beklediğine değinerek, şunları kaydetti:

"Burada aldığımız sonuç pozitif. Orada bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Hiçbir hata yapmamamız gerekiyor. Böyle kaliteli bir Malatyaspor’u elemek için hatasız maç oynamak gerekiyor. Malatya’nın çok kaliteli bir ekip olduğunu düşünürsek bizim orada bir gol bulmamız gerekecek."