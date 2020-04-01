Sadio Mane'den Mbaye Diagne'de uyarı: Cristiano Ronaldo ile kavga edersin
Galatasaray'ın 13 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı fakat performansı ile hayal kırıklığı yaratan futbolcusu Mbaye Diagne, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden Sadio Mane ile Instagram canlı yayını gerçekleştiren Diagne'ye uyarı geldi. Canlı yayında Sadio Mane’nin Mbaye Diagne’ye Cristiano Ronaldo ile ilgili söylediği bir söz ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Senegal Milli Takımı'nda birlikte oynayan Liverpool'un süperstarı Sadio Mane ile Galatasaray'ın problemli yıldızı Mbaye Diagne, sosyal medyadan canlı yayın gerçekleştirdi. Diagne ve Mane’nin sıklıkla yerel dillerini konuştuğu yayınını binlere kişi takip etti.
'Cristiano Ronaldo ile sürekli kavga edersin'
Canlı yayında Sadio Mane'nin Diagne'ye Cristiano Ronaldo ile ilgili söylediği bir söz dikkat çekti. Mane Diagne'ye, "Eğer Juventus'a gidersen, Cristiano ile sürekli kavga edersin çünkü senin penaltı atmana izin vermez." sözlerini kullandı.
Penaltı krizlerine sebep olan adam: Mbaye Diagne
Mbaye Diagne, Galatasaray'da Akhisarspor maçında Selçuk İnan, Çaykur Rizespor maçında ise Sinan Gümüş, kiralık gittiği Anderlecht'in Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenildiği maçta da takım kaptanı Vanaken'le penaltı krizi yaşamıştı.
Sinan Gümüş'le kavgası akıllarda
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 90+2. dakikasında kazandığı penaltı sonrası sarı-kırmızılı futbolcular arasında tartışma çıkmıştı. Penaltıyı atmak isteyen Sinan Gümüş, Diagne'nin elinden topu almak istemiş, ancak golcü oyuncu topu vermeyerek Sinan'a fiziki müdahalede bulunmuştu.
Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltıyı kaçıran Diagne, ikinci penaltıyı da kullanmak isteyince Sinan Gümüş, Diagne'ye tepki gösterdi ve penaltıyı kendisi kullanmak istemişti.
Diagne'nin elinden topu almaya çalışan Sinan Gümüş'e Diagne büyük tepki gösterirken; ikilinin arasına takım arkadaşları girerek gerginliğin daha da büyümesini engellemişti.
Topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu.