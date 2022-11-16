Sadio Mane için 35 imam 45 hatim indirdi

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla ve merakla beklediği FIFA 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına 4 gün kaldı. Dev turnuvanın açılış maçında pazar günü saat 19.00'da ev sahibi Katar, Fenerbahçe 'nin gol makinesi Enner Valencia'nın forma giydiği Ekvador'u konuk edecek.

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KAVAL KEMİĞİ SAKATLIĞI VAR

Sadio Mane, Bayern Münih formasıyla çıktığı Werder Bremen mücadelesinin 70. dakikasında kaval kemiğinden sakatlanmıştı. Yıldız fubolcunun sakat olmasına rağmen Senegal Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılması tartışmalara neden olmuştu. Bayern Münihli kurmaylar, sezon başında Liverpool'dan renklere bağlanan yıldız forvetin kampa davet edilmesine tepki göstermişti.









FIFA'nın Senegalli Genel Sekreteri Fatma Samoura, ilginç bir açıklama yaparak "Büyücüleri devreye sokacağız. İşe yarar mı bilmiyorum ama onları yine de kullanacağız. Mucizelere ihtiyacımız var. Sadio Mane orada olmalı" ifadelerini kullanmıştı.





KÖYÜ BAMBALI'DE DUA EDİLDİ

Senegal, Mane'nin Katar'da boy göstermesi için adeta seferber oldu. Senegal basınında yer alan habere göre; doğduğu köy Bambali'de 30 yaşındaki futbolcu için dua edildi. Yıldız futbolcunun yaptırdığı camide toplanan 35 imam, toplam 45 hatim indirdi.

(Milliyet)