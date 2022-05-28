İngiltere Premier Lig'den Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Takımın yıldız ismi Sadio Mane'nin Bayern Münih'e transfer olacağına yönelik iddialara cevap veren Alman çalıştırıcı, "Mane, çok formda, antrenmanda ve maçta onu şu an izlemek büyük keyif. Futbol bu sene ondan çok şey istiyor. İnanılmaz uzun bir sezon geçirdi. Bayern Münih söylentileri, şu anda umurumda değil. Hepimiz tamamen bu oyuna odaklandık. Sadio tamamen maça odaklanmış durumda, onun için ne kadar önemli olduğunu ve bizim için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor. Yani, endişe yok, tamamen normal. Kariyerimde, belirleyici maçlardan önce Bayern Münih dedikodularının çıkması ilk değil." sözlerini dile getirdi.

Sadio Mane'den Bayern Münih sözleri

BBC'de yer alan habere göre ise Mane, kendisine yönetilen Bayern Münih sorusuna, "Güzel soru, ama şimdi söylemek istediğim şey, tamamen Şampiyonlar Ligi'ne ve onu kazanmaya odaklanmış durumdayım ki bu benim ve Liverpool taraftarları için çok daha önemli. Liverpool'un maçı kazanması için kesinlikle mümkün olan her şeyi yapacağım. Sanırım hepimiz 2018'de olanları unuttuk. Elbette Real Madrid o zamanlar daha iyi takımdı ve maçı kazanmayı hak etti ama bu farklı bir maç olacak." sözleri ile cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde Sadio Mane'nin Bayern Münih'e transfer olacağına yönelik haberler gündeme gelmişti. Liverpool ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Senegalli yıldız, bu sezon 50 maçta forma giyerken 23 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.



