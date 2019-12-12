Sadık’la yola devam

Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta içi kupada İstanbulspor ile oynanan ve 4-0 kazanılan maçta Sadık Çiftpınar’ın performansından memnun kaldı. Yanal, son dönemde formsuz olan Zanka’yı Gençlerbirliği karşısında kulübeye çekip yine Sadık’a şans vermişti. Tecrübeli çalıştırıcının Sivas’ta da savunmayı Serdar-Sadık ikilisiyle kurmayı planladığı öğrenildi. Yanal, Sadık’ın hızı ve mücadeleci oyununa güveniyor.