Sadık’la yola devam
Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta içi kupada İstanbulspor ile oynanan ve 4-0 kazanılan maçta Sadık Çiftpınar’ın performansından memnun kaldı. Yanal, son dönemde formsuz olan Zanka’yı Gençlerbirliği karşısında kulübeye çekip yine Sadık’a şans vermişti.
Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta içi kupada İstanbulspor ile oynanan ve 4-0 kazanılan maçta Sadık Çiftpınar’ın performansından memnun kaldı. Yanal, son dönemde formsuz olan Zanka’yı Gençlerbirliği karşısında kulübeye çekip yine Sadık’a şans vermişti. Tecrübeli çalıştırıcının Sivas’ta da savunmayı Serdar-Sadık ikilisiyle kurmayı planladığı öğrenildi. Yanal, Sadık’ın hızı ve mücadeleci oyununa güveniyor.