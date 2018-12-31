Sadık için Larin teklifi

Ocak ayında savunma hattını yeni bir isimle güçlendirmek için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, son olarak Yeni Malatyaspor’un başarılı oyuncusu Sadık Çiftpınar için çalışma başlatmıştı. 25 yaşındaki stoper için kulübüyle görüşmelere başlayan yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli isim için yapacağı teklifi belirledi. Bu transferi bonservis bedeli ödemeden yapmayı planlayan Kara Kartal’ın, teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istemediği Cyle Larin’i Sadık için takasta önereceği öğrenildi.

İkna turları başladı

Konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada Larin’e açık kapı bırakan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Sadık’ın transferi için Beşiktaş’la görüşmemiz de oldu. Cyle Larin beğendiğimiz bir oyuncu” ifadelerini kullanmıştı. Yeni Malatya cephesinin de takas formülüne sıcak bakması sonrasında yönetimin, Larin’i bu transfere ikna etmek için çalışma başlattığı bildirildi. Yönetimin, genç Kanadalı golcüyü ikna etmesi halinde Sadık’ın Beşiktaş’ın Antalya’daki ikinci yarı öncesinde yapacağı hazırlık kampına yetişmesi bekleniyor.