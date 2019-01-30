Fenerbahçe için Yeni Malatya maçını kazanmak hayati öneme sahipti. Ancak sürekli son dakikalarda yenen goller nedeniyle Ersun Yanal savunma güvenliğini de elden bırakmak istemedi. Bu nedenle son bölümlerde kazanılan kornerlerde Sadık Çiftpınar’a geride kalması yönünde talimat verdi.

86. dakikadaki köşe vuruşunda ise Sadık, hocasından ileri gitmek için izin istedi. Yanal önce buna olumsuz yaklaştı. Ancak İsla, “Sadık çıksın, ben geride kalırım” deyince; başarılı teknik adamdan izin çıktı. Sadık Çiftpınar, Valbuena’nın ortasında üç kişinin arasından yükselip kafayı vurdu.

O topu Farnolle kurtarsa da Mehmet Topal tamamlayarak Fenerbahçe’ye hayat veren golü kaydetti. Sadık, golden sonra kendisine destek çıkan İsla’ya giderek arkadaşına teşekkür etti.

Aslıhan Çil