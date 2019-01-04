Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Yeni Malatyaspor'un stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar, "İki tane büyük camianın ilgilendiğini biliyorum. Önce kulüplerin anlaşması lazım. Başkanımız kulüp menfaatleri doğrultusunda görüşmeleri yapıyor. Ben de buradan ayrılırken Yeni Malatyaspor'a kazandırabildiğim kadar çok kazandırmak istiyorum." dedi.

Başarılı stoperin hangi takıma gideceği merak konusu olurken, Sadık'ın eşi Betül Çiftpınar'ın koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray altyapısından yetişen Sadık ile evlenmeden önce Sarı Kırmızılı ekibin aleyhine olan tweetleri retweet yapan Betül Çiftpınar'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

Çiftpınar'ın en dikkat çeken paylaşımları şu şekilde:



