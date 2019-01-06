Sadık Çiftpınar’dan Yeni Malatyaspor’a veda mesajı

Sadık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya’da bulunduğu süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, hüznüyle 4 sezon boyunca formasını gururla taşıdığım, 2 şampiyonluk yaşayıp sayısız mutluluk ve gururu paylaştığım Malatyaspor’dan yeni hedefler doğrultusunda ayrılmış bulunmaktayım. Malatya’da bulunduğum 4 sene boyunca bana desteğini esirgemeyen başta Sayın Başkanımız Adil Gevrek, Malatyaspor’a kazandırılmamda en büyük paya sahip, sevgili ağabeyim Ali Ravcı, kulüp müdürümüz Selçuk Günaydın, emektar personelimiz, çalışma fırsatı bulduğum tüm hocalarım, kader birliği yaptığım takım arkadaşlarım, şehrin önde gelen siyasileri ve bürokratları, Malatyalı tüm hemşehrilerim ve de büyük Malatyaspor taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. İstemeden birilerini üzdüysem, kırdıysam affola. Benden yana tüm haklarım helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin, Allah’a emanet olun."

AA