Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı. Sarı Kırmızılı ekip, 28 yaşındaki stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe forması giyen eski futbolcumuz 28 yaşındaki Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yuvana hoş geldin Sadık.'' ifadeleri kullanıldı.

2015-19 yılları arasında Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık, Sarı Kırmızılı ekipte kaptanlığa yükselmiş ve çıktığı 113 maçta 2 gol, 2 asistle oynamıştı. Malatya ekibi, 2018-2019 sezonu ara transfer döneminde 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye verdiği Sadık'ı bonservis ödemeden kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de 27 resmi maçta şans bulan tecrübeli oyuncu, 2 golle skora katkı sağladı.







