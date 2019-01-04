Yeni Malatyaspor'un Antalya kampında Trtspor'a açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki stoper şunları söyledi:

"Görüşmeleri kulübüm sürdürüyor"

İki tane büyük camianın ilgilendiğini biliyorum. Önce kulüplerin anlaşması lazım. Başkanımız kulüp menfaatleri doğrultusunda görüşmeleri yapıyor. Ben de buradan ayrılırken Yeni Malatyaspor'a kazandırabildiğim kadar çok kazandırmak istiyorum. Şu an iki tane büyük camia benimle ilgileniyor. Bu gurur verici. Benim, eşimin ve ailemin aklında tabi bir takım var ama önce kulüplerin anlaşması lazım.

"Milli Takım'ı hak ettiğimi düşünüyorum"

Eksiklerim var ama artık 26 yaşındayım, bir adım daha ileri gitmek istiyorum. Milli takımı hak ettiğimi düşünüyorum. Çalışmaya devam edeceğim. Zamanı geldiğinde inşallah milli takım şansımı değerlendireceğim.

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