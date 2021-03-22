Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar kendisi hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi. Twitter hesabından açıklama yapan savunma oyuncusu "Bir tv kanalında, hakkımda çıkan asılsız iddalara lütfen itibar etmeyin. Kadroda olmayışımın sebebi kesinlikle bahsedildiği gibi değildir. Çok değerli spor yorumcusu, merak ediyorsa eğer belimle ilgili emar sonuçlarını kendisiyle de paylaşabilirim.. saygılar." ifadelerini kullandı.

Bu sezon sadece altı maçta forma şansı bulabilen 28 yaşındaki futbolcu son olarak Sivasspor ile 1-1 beraberi biten karşılaşmada 90 dakika sahada kalmıştı.