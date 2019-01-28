Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 2'nci ve 31'inci dakikalarda Mehmet Ekici ile 86'ncı dakikada Mehmet Topal kaydetti. Konuk Evkur Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 28'inci dakikada Mina ve 45+3'üncü dakikada Donald kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de yeni transfer Sadık Çiftpınar, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Sadık'ın maç sonu açıklamaları:

"Takımın üzerinde kara bulutlar dolanıyordu. Bursa'da da galibiyete çok yakındık. Sahaya yine inanarak çıktık ve çok iyi başladık. İki tane duran toptan gereksiz gol yedik. Hafta içi bunlara çalışacağız. Ne olursa olsun kazanmak önemliydi."

"Yeni Malatyaspor için de önemli maçtı, Türkiye'nin en büyük takımına karşı deplasmanda oynamak çok zor. Onlara da başarılar diliyorum. İkinci yarıda artık hiç mağlubiyet almadan sezonu en iyi yerde bitirmek istiyorum."