Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve eski takımı Yeni Malatyaspor'a dönen Sadık Çiftpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı Lacivertli ekibe veda etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sarı Lacivertli camiaya teşekkür eden Sadık, şu ifadeleri kullandı:

''2.5 yıl boyunca onurla, gururla terlettiğim şanlı Fenerbahce formasına bugün itibari ile yeni hedefler doğrultusunda veda ediyorum. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım hocalarıma, değerli kulüp personellerimize, kader birliği yaptığım takım arkadaşlarıma, hiçbir zaman desteğini üzerimden eksik etmeyen başkanımız Sayın Ali Koç’a, kıymetli yönetim kurulu üyelerimize, ve son olarak ilk günden bugüne kadar beni kendilerinden biri gibi görüp bağrına basan, koşullar ne olursa olsun bana sonsuz destek veren büyük Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Özlenilen, beklenilen zaferlerin yakın zamanda gelmesi dileğiyle, benden yana olan haklarım helaldir, sizler de hakkınızı helal edin. Sağlıcakla kalın.''

2018-2019 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık, 2,5 sezonda 27 resmi müsabakada forma giydi. Tecrübeli stoper, Aralık 2019'da çapraz bağ sakatlığı ve sonrasındaki bel sorunları nedeniyle uzun süre forma şansı bulamadı.







