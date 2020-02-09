TFF’nin, Fenerbahçe’nin limit artırımını kabul etmemesi sonrasında Ocak ayında sadece Falette’i kadrosuna katabilen Sarı- Lacivertliler’de Falette’nin lisansı bir süre çıkartılamamıştı. Bu sorunun, Sadık Çiftpınar sayesinde çözüldüğü öğrenildi.

800 bin Euro kazanıyor

Sadık’ın, kendisi ile aynı pozisyonda oynayan Gineli stoper için yıllık ücretinde kesintiye gittiği bildirildi. Kanarya’da senelik 800 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcunun maaşından önemli bir fedakârlık yaptığı açıklandı. Sadık’ın eşi Betül Çiftpınar da sosyal medya hesabından, “Çünkü biz FENERBAHÇELİYİZ” diye yazdı ve bu mesaj binlerce beğeni aldı.