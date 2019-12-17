Sadık Çiftpınar, Sivasspor maçında sakatlanmış ve acı içinde sedyeyle kenara gelmişti. Başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, Sadık’ın durumunun kötü göründüğünü ancak durumunun yapılacak kontrol sonrasında netlik kazanacağını söyledi. Maalesef korkulan senaryo gerçekleşti. Kulüpten karşılaşmanın ardından saat 00.45’te yapılan açıklamada, sağ diz ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği ve oyuncunun sezonu kapattığı duyuruldu. Gençlerbirliği maçıyla formayı kapan ve Sivas deplasmanında da 11’de sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, büyük üzüntü yaşadı.

Çağlar’dan geçmiş olsun mesajı

Leicester City’deki gururumuz, milli stoper Çağlar Söyüncü, Twitter’dan Sadık Çiftpınar için, “Umarım en kısa zamanda eski neşen ve sıhhatine kavuşursun. Geçmiş olsun Sadık Çiftpınar” mesajı yayınladı.

26 yaşındaki oyuncu buna, “Çağlar’ım Allah razı olsun kardeşim. Rabbim seni ve tüm sporcu kardeşlerimi korusun. Başarıların daim olsun inşallah” mesajıyla karşılık verdi.