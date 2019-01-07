Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor maçında sahada
Fenerbahçe’nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor formasıyla gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maçlık cezasını çekti. Sadık, sarı-lacivertli ekibin Ümraniyespor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçında oynayabilecek.
Fenerbahçe’ye devre arasında Yeni Malatyaspor’dan transfer olan Sadık Çiftpınar, ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak.
Malatya formasıyla Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Bursaspor müsabakasında kırmızı kart gören Çiftpınar, yeni transfer olduğu takımı Fenerbahçe’de ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Sadık Yeni Malatyaspor'da gördüğü kırmızı kartın cezasını Süper Lig'de Bursaspor ve Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyespor maçlarında oynamayarak çekmişti.