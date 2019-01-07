Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor maçında sahada

Fenerbahçe’nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor formasıyla gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maçlık cezasını çekti. Sadık, sarı-lacivertli ekibin Ümraniyespor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçında oynayabilecek.

07 Ocak 2019, Pazartesi 13:30 Son Güncelleme:
- A +
Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor maçında sahada

Fenerbahçe’ye devre arasında Yeni Malatyaspor’dan transfer olan Sadık Çiftpınar, ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak.

Malatya formasıyla Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Bursaspor müsabakasında kırmızı kart gören Çiftpınar, yeni transfer olduğu takımı Fenerbahçe’de ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Sadık Yeni Malatyaspor'da gördüğü kırmızı kartın cezasını Süper Lig'de Bursaspor ve Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyespor maçlarında oynamayarak çekmişti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.