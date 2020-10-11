Sadık Çiftpınar: Sıkıntı yaşamayız

İstanbulspor maçında forma giyen isimlerden Sadık Çiftpınar, "Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendirdiğimiz sürece sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Kime fırsat gelirse, elinden geleni yapacak ve Fenerbahçeliler’i özlediğimiz şampiyonluğa kavuşturacağız. Çalışmayı çok seviyorum, pozisyonumun gerekliliklerinden biri de bu. Çok güçlü olmam lazım. 4-5 maçtır kulübede oturuyoruz, kendimizi diri tutmamız lazım. Geçen sene de 13. 14. haftada formayı almıştım, bu sene de fırsatı bekliyorum" yorumunu yaptı.