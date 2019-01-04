Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor forması giyen 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar transferini bitirdi. Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferinde Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yi Malatyaspor'a kiralık verecek. Ayrıca 1.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Sadık Çiftpınar'ın Malatyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Transferin bitmesinin ardından koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen Sadık'ın eşi Betül Çiftpınar, ''Allah'ım sana şükürler olsun'' paylaşımı yaptı.

Sadık Çiftpınar kimdir?

1 Ocak 1993 Adana doğumlu olan Sadık Çiftpınar, futbola Seyhan Belediyespor altyapısında başladı. 5 yıl Adana ekibinde forma giyen Sadık, 2009 yılında Galatasaray altyapı hocalarının dikkatini çekince soluğu İstanbul'da aldı. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı stoper, Fatih Terim tarafından zaman zaman A Takım ile antrenmanlara çıktı. Galatasaray altyapısında gösterdiği performansın ardından 2013 yılında dönemin teknik direktörü Feyyaz Uçar, Sadık'ı U 20 Dünya Kupası kadrosuna dahil etti. Hakan Çalhanoğlu, Halil Akbunar, Ahmet Çalık, Okay Yokuşlu gibi isimlerin de bulunduğu kadroda profesyonel olmayan tek futbolcu olan Sadık, takımın vazgeçilmezi olmayı başardı. Başarılı performasına rağmen Sadık, Galatasaray'da profesyonel olmayı başaramadı ve Trabzon Sebatspor'un (Haçkaspor) yolunu tuttu. İlk profesyonel imzasını Karadeniz ekibinde atan Sadık, 1.5 sezon forma giydikten sonra takımdan ayrıldı. Milli Takım'daki hocası Feyyaz Uçar'ın isteğiyle Malatyaspor'a transfer edilen Sadık, adeta küllerinden doğdu. Feyyaz Uçar tarafından sağ bekte oynatılan Sadık, 2014-2015 sezonunda Malatyaspor ile şampiyonluk yaşadı. Diğer sezon stoperde forma giymeye başlayan genç futbolcu takımın en önemli isimlerinden birisi oldu. Malatyaspor TFF 1. Lig'deki ilk sezonunda ligde kalırken Sadık, Süper Lig ekiplerinin gözetimine girmişti. İrfan Buz'un takımın başına gelmesiyle adeta bambaşka birisi olan Sadık, Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıktığı sezon zirve yaptı ve devleri peşine taktı. Malatyaspor ile sözleşmesini uzatmayı tercih eden Sadık, takım kaptanlığına kadar yükseldi. Beşiktaş'ın da gündeminde olduğu iddia edilen 26 yaşındaki futbolcu artık Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.

4.5 sezon Malatyaspor forması giyen Sadık, 108 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Sadık Çiftpınar, 2013’te U20 Milli takım futbolcusu olarak Messi ile bir araya gelmişti.