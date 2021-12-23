Sadık Çiftpınar: Haram zıkkım olsun

Süper Lig 'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünden sonra Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, hakem yönetimine çok sert tepki gösterdi.

Sadık Çiftpınar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yazıklar olsundan başka bir şey demiyorum. Bunlar, buralara gelip üst düzey hakemlik yapıyor. Yazıklar olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Takım arkadaşlarımın tüm ter damlaları haram zıkkım olsun"

"Ben 70 metreden takılan çelmeyi görüyorum. Kulübeden Gökhan Sazdağı kardeşim geliyor maçtan sonra "Haklısın, penaltı diyor." Ancak bunlar, içeride 3 tane, burada 4 tane hakemler, görmüyorlar. Bir emek bu kadar kolay çalınmaz."



