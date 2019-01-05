Galatasaray alt yapısından yetişti. Bir sonraki Akçaabat Sebatspor oldu. 2 sezon sonra Yeni Malatyaspor'a transfer olan Sadık Çiftpınar takımı ile TFF 2. lig ve 1. Lig şampiyonlukları yaşadı. 2 sezondur Süper Lig'de boy gösteren başarılı savunma oyuncusunun ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılınıyordu. Florya'nın tozunu yutan Sadık Fenerbahçe'yi tercih etti. Türkiye'nin konuştuğunu 26 yaşındaki futbolcu hikayesini Fanatik'e anlattı...

"Galatasaray'dan ayrılmak pişmanlık değil"

“Altyapıdan gelmiş bir oyuncu olarak 2013 yılında Galatasaray’dan ayrıldım. Bu 5 senem orada geçmiş olsaydı farklı olabilirdi gibi değerlendirmelere katılmıyorum. Çünkü o dönemden beri verdiğim kararların hiçbirinde yanılmadığımı gördüm. Yapı olarak da çalışmayı seven bir insanım. Geçen sezon başında Ertuğrul hocayla lige başlarken de hiç forma şansı bulamıyordum ve çalışmayı bırakmadım asla. Bir gün şansın geleceğini biliyordum çünkü. O fırsata her zaman hazır olmak gerekiyor. Yalçın Ayhan’la beraber oynamam da çok etkiliydi bu yükselişte.”

Sadık Çiftpınar editörümüz Ömer Necati Albayrak'ın sorularını cevaplandırdı. Gökay Akın bu anları ölümsüzleştirdi.

"Adadolu'da artık kolay rakip yok"

“Ligimiz geçen sezona göre çok daha zorlu. Bu benim Süper Lig’deki ikinci senemdeki gözlemim. Her takım her takımı yenebiliyor. Başakşehir’i de eklersek içlerine, büyük takımların hepsi beklenmedik kayıplar yaşayabiliyorlar. Büyük takımlar gittikleri deplasmanlarda sıkıntı çektiler genel olarak. Biz de özellikle iç sahada iyi bir performans gösterdik, önemli maçlar kazandık. Sıralama olarak ligin altında olan takımların bile iyi sonuçlar aldığını gördük büyük rakiplere karşı. Bu da Anadolu takımlarının artık eskisi kadar kolay lokma olmadığını gösteriyor.”

"Erol Bulut beni özel çalıştırıyor"

“Süper Lig’deki ilk maçımı geçen sezon Karabük’e karşı oynamıştım. 4-2 kazanmıştık. Bir de son maçımdaki kendime bakıyorum, aradaki farkı net şekilde görüyorum. Oynamak her zaman insanı geliştiriyor. Ben de bu süreçte geliştğimi ve üzerime koyduğumu düşünüyorum. Hocalarımız da bunu sık sık dile getiriyor. Erol hocam yeri geldikçe beni takdir ediyor. 1.5 senedir oyun kurma konusunda beni özel çalıştırıyor. İstatistiklerimi oturup incelediğimde artık toplu oyunda da geçen seneye göre çok daha fazla katkı veriyorum takımıma. Performansımın iyi olmasının tek bir nedeni var. O da takım olarak gerçekten çok iyi mücadele ediyoruz.”

"Malatya için büyük iş"

“Biz sezon başı başlarken ilk 5, ilk 3 gibi hedefler koymadık açıkça söylemek gerekirse. Geçen sezon 10. sırada bitirip 43 puan toplamıştık, bu yıl da bunun üzerine koymak istiyorduk hocamızla yaptığımız istişarelerde. Bunun üstüne çıkmak bizim için başarı olacaktı. Lige iyi başladık, sonra düşüş oldu. Konya ve Sivas maçlarını kazanabilirdik, kazanamadık. Büyük takımlara karşı çok iyi sonuçlar aldık. Şu an puan durumunda 3. gibi gözükebiliriz ama çoklu averajda aslında 2. bitirdik. Bu da ligde ikinci senesini geçiren Yeni Malatyaspor için oldukça değerli bir şey."

"Kesebilirdi ama kesmedi"

“Erol hocamın da bana bu güveni verip arkamda durması çok önemli. Belki birçok maçta beni dinlendirebilirdi ama bunu yapmadı, hep güvendi ve bunu hissetttirdi. Arkamda durdu, kötü oynadıktan sonra da formayı verdi. Bu konuda ona çok teşekkür ediyorum. Takım olarak iyi olduktan sonra bireysel olarak da önplana daha çok çıkabiliyorsunuz. İdmanlar dışında da çok çalışıyorum, kendimi her konuda geliştirebilmek adına elimden geleni yapıyorum.”

"Ozan Kabak'a dedim ki..."

“Ozan Kabak’la Galatasaray’la oynadığımız maçtan önce bir araya gelme şansım oldu. Onunla ilgili çok mutlu oluyorum. Çünkü biz de altyapıdan geldik, A Takım hedefiyle yanıp tutuştuk her zaman. Onu o şekilde görmek beni çok mutlu ediyor. Benim de altyapıdan çıktığımı biliyor zaten, konuştuk, sohbet ettik. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecek. Aynı şekilde devam etmesi gerektiğini söylemeli. Yakın çevresi, ailesi onun adına en doğru kararı verecektir. Zaten hoca da kalacağını açıkladı.”

"Slimani çok iyi forvet"

Diagne çok iyi bir forvet. Saygı duyulacak işler yaptı, 20 gol attı, kolay değil. Ancak inanın saha içerisinde bu farkı anlayamıyorsunuz. Yani aslında o kadar farklı bir oyuncu değil. Fakat gol anında duracağı yeri çok iyi biliyor. Son dokunuşu çok iyi yapıyor. Zaten bir golcüde aranan önemli özelliklerden bir tanesi de bu. Forvetlerden aslında bu sezon Slimani’yi çok beğenmiştim. Karşılıklı oynadık, hatta ilk bize karşı oynadı. İstekli, arzulu, pozisyona da girebilen bir forvet. Ancak beklediği gol sayısına ulaşamadı.”

"Merih Demiral'ı beğeniyorum"

“Alanyaspor’da Merih Demiral’in performansı çok iyiydi bu sezon. Genç kardeşlerimizin önplana çıkmaları çok güzel. Onunla da karşılıklı oynadık, tanıştık. Böyle genç oyuncuların sayıları arttıkça Türk futbolu çok daha iyi noktaya gelecektir.”

Ömer Necati Albayrak



