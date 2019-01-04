Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor forması giyen 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar transferini bitirdi. Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferinde Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yi Malatyaspor'a kiralık verecek. Ayrıca 1.3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Sadık Çiftpınar'ın Malatyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. Transferin bitmesinin ardından koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen Sadık'ın eşi Betül Çiftpınar, ''Allah'ım sana şükürler olsun'' paylaşımı yaptı.

Sadık Çiftpınar kimdir?

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Sadık Çiftpınar, 2014/2015 sezonunun devre arasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Haçkaspor'dan Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olmuştu. Başarılı oyuncu, 2013 yılında ülkemizde düzenlenen U20 Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyordu. Malatyaspor'da gösterdiği performansla yıldızı parlayan 26 yaşındaki stoper bu sezon Süper Lig'de 17 maçta da görev aldı.



