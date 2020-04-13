Sadık Çiftpınar: Fedakarlığa hazırım

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, koronavirüsü nedeniyle yaşanan sıkıntı da fedakarlık yapacağını belirtti. Süper Lig'in ilk yarısının sonunda sakatlanan oyuncu, devre arasında takım harcama limitinin açılması için maaşını düşürmüştü

13 Nisan 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Sadık Çiftpınar: Fedakarlığa hazırım

Koronavirüs salgını, futbol ekonomisini yerle bir etti. Avrupa’nın zengin kulüpleri bile oyuncularının maaşlarında indirime gitti. Türkiye’de de benzer bir durumun yaşanması bekleniyor. Sadık Çiftpınar, konuyla ilgili olarak, “Daha önce kulübüm için fedakarlık yaptım (Devre arasında harcama limiti açılması için maaşını düşürmüştü). Yenisini yapmaya hazırım”dedi

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