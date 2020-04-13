Sadık Çiftpınar: Fedakarlığa hazırım

Koronavirüs salgını, futbol ekonomisini yerle bir etti. Avrupa’nın zengin kulüpleri bile oyuncularının maaşlarında indirime gitti. Türkiye’de de benzer bir durumun yaşanması bekleniyor. Sadık Çiftpınar, konuyla ilgili olarak, “Daha önce kulübüm için fedakarlık yaptım (Devre arasında harcama limiti açılması için maaşını düşürmüştü). Yenisini yapmaya hazırım”dedi