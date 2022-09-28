Sadi Tekelioğlu: Yusuf Yazıcı erken döndü

Trabzonspor ’un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, editörümüz Safa Can Konuksever’in sunduğu Lig Radyo’daki Fırtına Saati programına konuk oldu.

Yıllarca altyapının başında olan, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi yıldızların gelişiminde büyük payı bulunan Tekelioğlu, “Abdülkadir ve Uğurcan bana kalırsa çoktan Avrupa’ya gitmelilerdi. Ancak kesinlikle geç değil. Hâlâ gençler ve bunu başarabilecek kalitedeler. Yusuf Yazıcı ise erken dönerek bence hata yaptı. Keşke daha uzun süre Avrupa’da kalsaydı. Lille’de şampiyonluk yaşadıktan sonra Arsenal başta olmak üzere çok önemli kulübün gündemine gelmişken, bu kadar çabuk geri gelmesi doğru değil. Maalesef pek çok yetenekli oyuncumuz mental anlamda gelişim gösteremiyor, doğru ekiplerle çalışmıyorlar. Uzman diye destek aldıkları çoğu kişi, onlar üzerinden kazanç sağlıyor. Dolayısıyla seçici olmalılar ve kişisel gelişime kafa yormalılar” dedi.

‘İsmail için ağır davrandılar’

Gölcükspor’dan öğrencisi İsmail Yüksek hakkında da konuşan Sadi hoca, “Bir kaç idmanda İsmail’in potansiyeli hemen belli olmuştu. Özel bir oyuncu. O dönemde Trabzonspor da İsmail’i istedi. Ancak ağır davrandılar. Böyle olunca Fenerbahçe aldı. A Milli Takım seviyesine yükselmiş bir isim. Bence çok ciddi paralara Avrupa’ya gidebilir. Ancak çalışmaya devam etmeli” ifadelerini kullandı.