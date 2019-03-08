A Takım ve altyapı başta olmak üzere tüm kategorilerde Trabzonspor’a uzun yıllar hizmet veren ve şu anda Fırtına’nın kadrosunda bulunan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür gibi gençlerin gelişiminde büyük rol oynayan Sadi Tekelioğlu, Bordo-Mavililer’in öze dönüş politikasını değerlendirdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki yönetimin doğru bir karar aldığını belirten Tekelioğlu, “Aslında Trabzonspor bu işi daha önce yapmalıydı. 20 yıl öncesinden bu proje oturmalı ve şu anda bunun meyvelerini yemeliydik. Ancak yine de çok geç kaldık demenin bir anlamı yok. Gençler, A takıma monte edilmeye başlandı” dedi.

‘Altyapı madeni...’

Genç oyunculardan kurulu Hollanda ekibi Ajax’ın, İspanyol devi Real Madrid’i 4-1 yenerek Devler Ligi’nden elemesini örnek gösteren tecrübeli teknik adam, “Ajax hem oynadığı futbolla hem de aldığı sonuçla beraber tüm dünyaya ibret olacak bir ders verdi. Bununla birlikte Real Madrid karşısında altyapıdan tam 6 oyuncusunu oynattı. Şu anda Trabzonspor da bu yolda. Trabzon’da çok iyi bir altyapı madeni var. Eğer böyle devam edersek, Ajax’ın yakaladığı başarıyı Türkiye’de yakalayacak tek takım Trabzonspor olur” ifadelerini kullandı.

Sık sık süre alan altyapı oyuncuları

Arda - 4 maç - 288 dakika

Uğurcan - 15 maç - 1332 dakika

Hüseyin - 19 maç - 1588 dakika - 1 asist

Batuhan - 16 maç - 532 dakika - 1 gol

Yusuf - 25 maç - 1915 dakika - 1 gol - 3 asist

Abdulkadir Parmak - 16 maç - 1017 dakika - 6 gol

Abdülkadir Ömür - 24 maç - 1858 dakika - 2 gol - 6 asist



