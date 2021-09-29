Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu Formula 1'de İstanbul yarışı için geri sayıma geçildi. Sporseverler 8-9-10 Ekim tarihinde yeniden Intercity İstanbul Park'ta motor sporları tutkunlarıyla buluşuyor. Intercity İstanbul Park genel müdürü Sadi Hezber yarış öncesi Skorer'e önemli açıklamalarda bulundu.

"Yurtdışından çok ciddi bir talep var"

Bilet satışları çok hızlı gidiyor. Artık son 2 hafta. Hedeflediğimiz yere gelip tamamen bitiriyor olacağız. Özellikle son haftalarda İngiltere’deki kırmızı listeden de çıkmamız oradaki fanları, ilgilileri hareketlendirdi. Yurtdışından çok ciddi bir talep var. Bu da bizi çok mutlu ediyor çünkü yurtdışından gelen Formula 1 takipçisi çok üst profilde bir takipçi oluyor. Ülkemizde ciddi bir para harcayıp burada misafir oluyorlar. Nereden baksanız kişi başı 3000 dolara yakın para harcıyorlar. Formula 1 ekiplerinin de 2500-3000 kişilik bir ekipleri var. Onlar 2 hafta boyunca ülkemizde kalıyorlar.

"Ülkemize 100 milyon dolara yakın katkı sağlanacak"

Genele baktığımızda, VIP katılımı da eklediğimizde total olarak bir Formula 1 yarışı yurtdışından ülkemize 100 milyon dolara yakın ekonomik katkıda bulunmuş oluyor. Bir de bunun üzerine Formula 1’in ülke tanıtımına verdiği destek de paha biçilemez bir katkı. Böyle olunca biz de çok sevinçliyiz bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için. Çok az biletimiz kaldı her kategoriden. O yüzden bu son 2 hafta yarışı canlı izlemek isteyen seyircilerimize ellerini çabuk tutmalarını söyleyebiliriz.

"Geçen sezon en keyifli yarış burası seçildi"

Geçen sene 9 yıl aradan sonra ilk defa gerçekleşti Formula 1 yarışı Türkiye’de. Intercity İstanbul Park olarak en başarılı organizasyon ve en keyifli ve iyi yarış seçildik. Bu sene seyircili oluyor olması bizim için daha iyi. Seyirci deneyimini yükseltecek bir çok plan ve hazırlık yapıyoruz. Buradaki yarışların hepsi çok keyifli geçiyor, hep bir aksiyon var. Eğlenceli ve seyir keyfi çok yüksek. Ben yine bu sene farklı, eğlenceli bir yarış çıkacağını düşünüyorum. takvimin en keyifli yarışı seçileceğimize inanıyorum, bunun için de çok çalışıyoruz.

"Umuyoruz artık takvimde kalıcı yarışlardan biri oluruz"

Formula 1, Türkiye’de Intercity İstanbul’da olmaktan çok mutlular. Buraya geliş gidiş, konuklama, buranın takımlara sunduğu alt yapı, burada yaşadıkları deneyimden çok memnunlar. Hem de destinasyon olarak İstanbul’dan bahsediyoruz. Takvimdeki albenisi yüksek ülkelerden bir tanesiyiz. Öyle olunca onlar da gelmek istiyorlar buraya. İletişimimizi kopartmıyoruz hiç zaten. Umuyoruz ki uzun vadeli bir anlaşma sağlanır ve artık takvimde kalıcı yarışlardan bir tanesi oluruz.

"Seyircilere erken gelmelerini öneririm"

Son 2 yıldır Kovid hayatımızın bir gerçeği. Biz de sağlık bakanlığımızın öngördüğü tüm denetimlere ve kurallara uyuyoruz. Giriş çıkışlardaki HES kontrolleri, aşı kontrolleri hepsini gerçekleştiriyor olacağız. Seyircilerimizin gelmeden mutlaka web sitemizden okumasını tavsiye ederim. Bunun dışında seyircilere erken gelmelerini öneririm. Sabah 9’dan itibaren etkinlikler başlayacak. Pist üzerinde sürekli bir aksiyon olacak sabahtan akşama kadar. Seyirci alanlarında ise müzik gösterileri, etkinlikler, yeme içme deneyimleri olacak. Bu 3 günü dolu dolu geçirmelerini bu heyecanlı ve keyifli etkinliğin tadını çıkartmalarını isteriz.

"Pistin durumu çok iyi"

Pistin durumu çok iyi. Asfaltımızı yeniledik. Şu an kondisyonu çok güzel durumda tesislerin. Artık son dokunuşları yapıyoruz. Şimdi biraz boyalar yenileniyor. Seyirci alanlarında ciddi bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklarımız tamam. Misafirlerimizi bekliyoruz.