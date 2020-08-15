Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden iş adamı Sadettin Saran, Dünya Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) futbol kulüplerine uyguladığı harcama limitleri hakkında konuşan Saran, “Ben de kulüplere bir düzenleme getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta UEFA da bir limit koydu. Ama haksızlıklar var. Gerek uygulama gerekse kriterler adil ve sürdürülebilir değil. Fenerbahçe’ye haksızlık yapılıyor. Fenerbahçe, borcunu yapılandırmıyor diye cezalandırılıyor.” dedi.