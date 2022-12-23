Sadettin Saran: Fenerbahçe iki kulvarda da şampiyonluğa gidiyor

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin bu sezon çok iyi gittiğini vurgulayarak, böyle bir ortamda başkanlık ile ilgili konuşmanın doğru olmadığını söyledi. Saran, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'nde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İnşaat Kulübü'nün konuğu oldu. "Sektör Sizi Bekliyor: İlham Veren Liderler" başlıklı söyleşi dizisinde öğrencilerle buluşan Saran, iş hayatına dair deneyimleriyle başarı stratejilerini paylaşarak, tavsiye ve önerilerde bulundu.





Saran: Koç borcu 600 milyondan 350'ye düşürdü

Sadettin Saran, soru cevap bölümünde öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Her söyleşide olduğu üzere, Saran'a Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olup olmayacağı sorusu da yöneltildi. Saran, öncelikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulübün 600 milyon dolara ulaşan borcunu 350 milyon dolara düşürdüğünü vurguladı. Saran, "Bir enkaz devralmıştı. Bir kere bu hiç küçümsenmeyecek bir başarı. Çok önemli bir şey. Büyük fedakârlıklarda bulunuldu. Bence hakkını vermek lazım. Bu konuda çok başarılı" dedi.

Saran: Bu ortamda başkanlığı konuşmak yanlış

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin sportif açıdan da bu sezon iyi durumda olduğunu belirterek, "Sportif konuda, evet, bir takım hatalar oldu ama bugün geldiğimiz nokta itibarıyla hem baskette hem futbolda çok iyi hocalarımız var. İkisi de çok iyi. İki branşta da şampiyon olacağız inşallah. O yüzden şimdi böyle bir ortamda, şampiyonluğa uzun senelerden sonra giderken, başkanlık konuşmak yanlış olur” diye konuştu. (Ajansspor)