Sadece Manolas inanmıyordu, golü o attı

2018 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı tarihi bir geri dönüş gerçekleştiren Roma takımının bir parçası olan Alessandro Florenzi, tarihi akşamı anlattı.

İlk maçı 4-1 kaybettikten sonra Manolas hariç takımdaki herkesin geri dönüşe inandığını aktaran Alessandro Florenzi: "İlk maçı 4-1 kaybettikten sonra dövülmüş gibi hissetmedik. Garip bir şey vardı. Ümitsiz değildik. Kadroda bulunan 25 futbolcudan 24'ü turu geçebileceğimize inanıyordu. Bunu yapabileceğimize inanmayan sadece bir kişi vardı. O da: Kostas Manolas'dı. İnanmayan tek kişi olan Manolas, bizi zafere taşıyan golü attı. İnanmayan tek kişi bunu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

(Ajansspor)



